Жеребьевка Евро-2020: сыграет ли Криштиану Роналду в Баку? обновлено 21:37
Итак, церемония жеребьевки Евро-2020 началась.
Группа «А» (Рим, Баку): Италия, Швейцария…
Группа «B» (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания…
Группа «С» (Амстердам, Бухарест): Украина, Голландия…
Группа «D» (Лондон, Глазго): Англия…
Группа «E» (Бильбао, Дублин): Испания…
Группа «F» (Мюнхен, Будапешт): Германия…
Азербайджан на церемонии жеребьевки представляют президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров, генеральный секретарь Эльхан Мамедов и другие официальные лица.
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Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной стадии футбольного чемпионата Европы-2020.
Азербайджанских любителей футбола больше всего интересует, какие сборные присоединятся к Италии в группе «А», игры которой пройдут в Риме и Баку.
Напомним корзины, составленные на основе выступления сборных в завершившемся недавно отборочном турнире:
корзина 1 - Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина;
корзина 2 - Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия;
корзина 3 - Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия;
корзина 4 - Финляндия, Уэльс, а также четыре команды-победительницы плей-офф, который пройдет в марте 2020 года.
В связи с тем, что чемпионат пройдет в 12 странах, хозяева, а также Бельгия и Украина уже распределены по группам:
Группа «А» (Рим, Баку): Италия…
Группа «B» (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания…
Группа «С» (Амстердам, Бухарест): Украина, Голландия…
Группа «D» (Лондон, Глазго): Англия…
Группа «E» (Бильбао, Дублин): Испания…
Группа «F» (Мюнхен, Будапешт): Германия…
В группу «А» из 2-й корзины могут попасть Франция, Польша, Швейцария или Хорватия; из 3-й корзины - Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия; из 4-й – Финляндия или Уэльс.
Италия все три матча на групповой стадии проведет в Риме, а остальные три команды сыграют по одному матчу в Риме и по две игры - в Баку, которые состоятся 13-го, 17-го, 21-го июня.
В связи с тем, что в Азербайджане очень много поклонников сборной Турции, именно эту команду хочет видеть в Баку большинство. Интересны также варианты с попаданием в группу «А» действующего чемпиона мира Франции и действующего чемпиона Европы Португалии.
Пока известны 20 участников Евро-2020. Еще четыре команды определятся в марте следующего года после плей-офф Лиги наций:
путь «А»: Исландия – Румыния, Болгария – Венгрия;
путь «B»: Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия;
путь «С»: Шотландия – Израиль, Норвегия – Сербия;
путь «D»: Грузия – Беларусь, Северная Македония – Косово.
Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют путь «A», они отправятся в группу «F», а победитель пути «D» попадет в группу «C». Если путь «А» выиграет Румыния, она отправится в группу «C», а победитель пути «D» попадет в группу «F».
Победитель пути «B» точно окажется в группе «E», а победитель пути «С» - в группе «D».
Не забываем и о том, что 4 июля в Баку пройдет также четвертьфинальный матч. В нем встретятся победитель матча 1/8 финала между сборными, занявшими 2-е места в группах «А» и «B», и победитель матча 1/8 финала между лучшей командой группы «С» и одной из сборных, занявших 3-и места.