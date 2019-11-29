Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной стадии футбольного чемпионата Европы-2020.

Азербайджан на церемонии жеребьевки представляют президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров, генеральный секретарь Эльхан Мамедов и другие официальные лица.

Азербайджанских любителей футбола больше всего интересует, какие сборные присоединятся к Италии в группе «А», игры которой пройдут в Риме и Баку.

Напомним корзины, составленные на основе выступления сборных в завершившемся недавно отборочном турнире:

корзина 1 - Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина;

корзина 2 - Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия;

корзина 3 - Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия;

корзина 4 - Финляндия, Уэльс, а также четыре команды-победительницы плей-офф, который пройдет в марте 2020 года.

В связи с тем, что чемпионат пройдет в 12 странах, хозяева, а также Бельгия и Украина уже распределены по группам:

Группа «А» (Рим, Баку): Италия…

Группа «B» (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания…

Группа «С» (Амстердам, Бухарест): Украина, Голландия…

Группа «D» (Лондон, Глазго): Англия…

Группа «E» (Бильбао, Дублин): Испания…

Группа «F» (Мюнхен, Будапешт): Германия…

В группу «А» из 2-й корзины могут попасть Франция, Польша, Швейцария или Хорватия; из 3-й корзины - Португалия, Турция, Австрия, Швеция или Чехия; из 4-й – Финляндия или Уэльс.

Италия все три матча на групповой стадии проведет в Риме, а остальные три команды сыграют по одному матчу в Риме и по две игры - в Баку, которые состоятся 13-го, 17-го, 21-го июня.

В связи с тем, что в Азербайджане очень много поклонников сборной Турции, именно эту команду хочет видеть в Баку большинство. Интересны также варианты с попаданием в группу «А» действующего чемпиона мира Франции и действующего чемпиона Европы Португалии.