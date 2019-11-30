Россия демонтировала мемориальную доску армянскому фашисту Нжде еще один успех Ильхама Алиева
Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленная в городе Армавире, демонтирована, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
«Ситуация с памятной табличкой Нжде в Армавире получила свой логический конец. Это общая победа российских и азербайджанских властей, которые чтят и помнят ВОВ», - сказал Михайлов российскому сайту «Южной службы новостей».
По его словам, мемориальной доске человеку, который сражался против своих же армян, воевавших за СССР, нет места в России.
Ранее депутат городской думы Армавира Михаил Виноградов закрасил черной краской памятную табличку Гарегину Нжде. Местные жители также подняли вопрос о том, что монумент надо убрать.
Напомним, что в ходе своего выступления на саммите глав СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что в Армении героизируют фашистов и прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). В своем выступлении глава государства привел цитаты «из 12-томного издания под редакцией министра обороны России Шойгу, где достаточно ясно говорится, что это был за деятель. А также цитата из высказываний Нжде, которую, с оговоркой, что, "как бы ни было противно", он повторит: «Кто умирает за Германию, тот умирает за Армению».