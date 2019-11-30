Ровнаг Абдуллаев на жеребьевке Евро-2020 в Бухаресте
На состоявшейся сегодня в Бухаресте жеребьевке финальной стадии Евро-2020 был представлен и Азербайджан как организатор четырех матчей, которые пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.
Азербайджан представляли президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров, генеральный секретарь Эльхан Мамедов, координатор Операционного группы Евро-2020 в Баку Кямран Велиев, глава отдела международных отношений АФФА Кенуль Мехтиева и директор Бакинского Олимпийского стадиона Джавид Гараев.
Напомним, что в группу «А», три матча которой состоятся в Баку, волею жребия попали Италия, Швейцария, Турция и Уэльс.