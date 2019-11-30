Шенол Гюнеш: «Мы хотели попасть в Баку, в Азербайджане будем играть в родных стенах»

Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш дал оперативный комментарий по итогам жеребьевки Евро-2020.

Напомним, что Турция попала в группу «А» вместе с Италией, Швейцарией и Уэльсом. С Италией турки сыграют 12 июня в Риме в матче открытия, а против Уэльса и Швейцарии – в Баку соответственно 17-го и 21-го июня.

«Мы хотели попасть в Баку. В Азербайджане будем играть в родных стенах. Надеюсь, выйдем из группы и добьемся большего», - заявил Шенол Гюнеш.