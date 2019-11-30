Турция готовила план наступления на Армению

Руководителем данного издания является журналист турецкого происхождения Атилла Бозгурт, бывший руководитель анакринского бюро англоязычной газеты Today’s Zaman. Он сбежал из Турции после попытки военного переворота в 2016 году и основал в Швеции издание Nordic Monitor.

Вооруженные силы Турции разработали детальный план военных операций против Армении, который был утвержден в 2001 году. С таким сенсационным утверждением выступило шведское издание Nordic Monitor.

Это издание распространило копию внутренней записки в Генштаб Турции от 23 мая 2016 года, в которой рассказывается о недостающих страницах плана военных действий против Армении. Согласно указанной записке, по Армении планировалось нанесение авиаударов под кодовым названием Oğuztürk. Вся операция имела кодовое название Altay и была утверждена в 2001 году. Пропажа страниц секретного плана была обнаружена 4 мая 2016 года во время проверки документов на авиабазе Акынджи в Анкаре, говорится в сообщении.

Напомним, что военный переворот фетхуллахистов управлялся именно с этой авиабазы, а ее командир был лидером путчистов.

Как следует из документа, на утерянных страницах содержались подробности плана воздушного удара по Армении под названием OĞUZTÜRK Hava Harekât Planı (План военно-воздушной операции Огузтюрк), подготовленного 2-м тактическим командованием ВВС.

Он, в свою очередь, являлся частью более обширного плана военных действий под названием Altay (Алтай).

План операции «Алтай» был утвержден 13 июля 2001 года. На момент составления докладной записки он был действителен.

«Представляется, что план «Алтай» был общим планом действий, составленным турецким Генштабом, и командования отдельных родов войск имели свои собственные части в соответствии с общим планом.

В записке не упоминаются детали ни плана «Алтай», который, по-видимому, был общим военным планом для Армении, ни его военно-воздушной части Огузтюрк. Там не сообщается, как пропали эти страницы из секретных планов», - пишет издание.