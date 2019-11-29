Эльхан Мамедов: «Удачный жребий Евро-2020 как для Баку, так и для сборной Турции»

Напомним, что 13 июня на Бакинском Олимпийском стадионе сыграют Уэльс и Швейцария, 17-го – Турция и Уэльс, а 21-го – Швейцария и Турция. Эти команды вместе с Италией попали в группу «А». А 4 июля в Баку состоится четвертьфинальный матч.

Руководство АФФА во главе с Ровнагом Абдуллаевым присутствовало на сегодняшней жеребьевке Евро-2020 в Бухаресте, по итогам которой стали известны команды, которые в июне следующего годы сыграют в Баку.

«Радует, что в Баку состоятся четыре матча Евро-2020 – три игры группового этапа и один четвертьфинал, - комментирует итоги жеребьевки генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов. – Мы будем участниками большого футбольного праздника. Нас особенно радует то, что сборная Турции проведет два матча в Баку. Естественно, у турецкой команды много поклонников в Азербайджане. Наряду с этим Баку – самый удобный и самый родной город для турецких болельщиков. Поэтому это очень удачный жребий как для нас, так и для сборной Турции.

Хочу обратиться и к валлийским болельщикам. В Баку качественное пиво, и оно дешевле, чем в Уэльсе. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды.

Конечно, ждем и швейцарских фанатов. Все любители футбола станут свидетелями большого футбольного фестиваля».