Автобус с футболистами попал под обстрел

Вооруженные грабители атаковали автобус с командой нигерийской Премьер-лиги «Ифеани Уба». Об этом сообщает BBC News.

Команда ехала на матч с клубом «Джигава Голден Старс». Грабители открыли огонь по автобусу, в результате чего погиб водитель. Некоторые члены тренерского штаба, а также ряд футболистов получили тяжелые ранения. Отмечается, что они уже доставлены в больницу, им оказывается помощь.

В заявлении клуба руководство выражает надежду, что произошедшего удастся избежать в будущем. Руководство «Ифеани Уба» обратилось к футбольным властям Нигерии, а также правительству страны с просьбой сделать дороги более безопасными. На фоне финансовых трудностей у многих клубов нет возможности путешествовать другим способом.

Матч против «Голден Старс» запланирован на 2 декабря. «Ифеани Уба» занимает десятое место в чемпионате страны.