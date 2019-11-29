Ученые нашли причину хронической усталости

Умственную усталость, снижение внимания и когнитивных способностей могут вызывать воспалительные процессы в организме. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского и Амстердамского университетов, говорится в статье, опубликованной в журнале NeuroImage.

В течение нескольких дней они вводили группе из 20 молодых мужчин вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов. Через несколько часов специалисты проверяли реакции добровольцев на изображения на экране компьютера и тестировали их способность контролировать внимание.

По итогам исследования выяснилось, что есть связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь. При этом больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности, притупляя чувство тревоги и ощущение опасности.

Выводы помогут найти способы лечения некоторых болезней, уверены эксперты. Например, пациентам с хроническими заболеваниями, как ожирение, болезнь почек или болезнь Альцгеймера, можно выписывать противовоспалительные препараты, чтобы сохранить или улучшить когнитивные способности.