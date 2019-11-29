Скандал на церемонии открытия TANAP: после выступления Эрдогана греческая делегация ушла с громким заявлением

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой.

Иконому сообщил, что ушел с церемонии с делегацией через минуту после этого заявления. По его словам, турки спросили, в чем проблема, и он пояснил, что после заявлений Эрдогана не может оставаться и поэтому уходит.