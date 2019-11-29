Однако издание Rzecznik Gazeta Prawna уже придумала хлесткий термин по аналогии с Brexit’ом - «Turexit».

«Турецкая трещина» в связи с ситуацией вокруг Сирии привлекла сразу же внимание польской прессы и политиков этой страны. Правда, политики пока не сделали никаких громких заявлений или комментариев. Очевидно, что все будет ясно только после саммита в верхах.

Как мы уже сообщали, в преддверии саммита НАТО в Лондоне усилились разговоры о трещинах в Североатлантическом единстве.

Газета задается вопросом: состоится ли событие под таким названием или все же будет достигнут компромисс? И напоминает — подготовка к 70-летию военного альянса проходит в достаточно нервной обстановке, на фоне испытаний российского зенитно-ракетного комплекса С-400, нацеленного на американские истребители F-16, блокирования Турцией оборонного плана НАТО по защите Польши и стран Балтии.

Rzecznik Gazeta Prawna напоминает ключевые камни преткновения последнего времени среди членов НАТО: высказывания и позиция президента Франции, заявления американцев о сокращении своего вклада в оборонный бюджет альянса с параллельным процессом импичмента Трампа. Именно в ходе этого скандала, набирающего нешуточные обороты, выплывают на свет шокирующие факты о существовании «альтернативной» дипломатии президента США по отношению к фронтовому государству, каким является Украина. Верховный суд США предполагает выслушать адвокатов Трампа и должен решить, должен ли доверитель обнародовать данные о своем имуществе.

Американские медиа пишут о возможном займе, который Трамп мог взять в российском, связанном с разведкой, «Альфа-банке».

Словом, накануне 70-летия основания блока, которое будет праздноваться во вторник, 3 декабря, НАТО, мягко говоря, имеет проблемы.

Польша же, несмотря на оптимистические заявления своих дипломатов, скорее всего борется за удержание того, чего удалось добиться в отношениях с альянсом, а не о расширении военного присутствия на Восточном фланге. То, что имеем, пишет издание, это присутствие на территории Польши многонациональной батальонной группы, и оно представляется максимумом, достигнутым на данный момент.

Даже если президент Анджей Дуда встретится на полях саммита НАТО в Лондоне с Дональдом Трампом, то это будет скорее учтивый разговор, нежели реальный выигрыш в отношениях с США.

А успехом можно будет считать «усмирение» вета Турции по отношению к оборонному плану для Польши и Балтии. По мнению аналитика газеты, это реально. Позиция стран Балтии пока еще публично не прозвучала.

Правда, в преддверии саммита в Лондоне в Риге 26 и 27 ноября состоялись двухдневные консультации между латвийским оборонным ведомством и экспертами альянса. Тема — развитие Латвийских вооруженных сил и способность НАТО по достижению целей, что в более понятной терминологии тесно связано с обеспечением коллективной обороны альянса.

Во время встреч и переговоров представители НАТО высоко оценили оборонное планирование, проводимое Латвией.