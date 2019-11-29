Жертвами авиакатастрофы в американском штате Южная Дакота стали девять человек. Там разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает KSFY, ссылаясь на местные власти.

Уточняется, что воздушное судно потерпело крушение в сельской местности к югу от города Чемберлен. Самолет направлялся в штат Айдахо.

Как стало известно, всего на борту, включая пилота, находилось 12 человек.

Информация о причинах крушения пока не поступала. В данный момент причина авиакатастрофы устанавливается.