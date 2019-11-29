В СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Так, в материале рассказали об образцах ТКБ-011 и ТКБ-022. В публикации их назвали оружием из «фильмов про пришельцев».

Отмечается, что эти автоматы изготовлены по схеме буллпап.

Как уточняется, в этих моделях ударный механизм и магазин размещены в прикладе автомата за спусковым крючком.

По словам экспертов, это экономит пространство, однако может помешать стрелкам с очень длинными или короткими руками.

Кроме того, в журнале дали характеристику другому «странному» автомату — ТКБ-0146. Авторов публикации удивила скорострельность этого оружия. Так, в автоматическом режиме оно осуществляло порядка 2000 выстрелов.

В издании отметили, что эта модель не была принята на вооружение в связи с чрезмерным расходом патронов.