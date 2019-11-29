НАТО теряет Турцию, а Россия умело пользуется расклад Анджея Талаги
После того как Анкара отказалась от так называемого оборонительного плана НАТО для стран Балтии и Польши, выдвинув в качестве условия поддержку альянса в ее борьбе с курдскими формированиями на севере Сирии, польские СМИ и эксперты принялись обвинять Турцию в шантаже.
Статья в польской Dziennik Gazeta Prawna так и называется: «Турецкий шантаж бьёт по Польше». За неделю до саммита НАТО в Лондоне, на котором альянс будет отмечать свое 70-летие, турецкие власти пригрозили тем, что заблокируют планы, в которых предусматривается защита Польши и стран Балтии на случай российской агрессии, заявляет газета.
А генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши, сказал изданию, что «планы для Польши и балтийских стран составлены с учетом угрозы со стороны России, а Турция хочет получить политические уступки в связи со своими действиями в Сирии, которые бьют по альянсу и согласовываются с Россией».
«НАТО не должно поддаваться этому шантажу!», - заявляет в связи с этим генерал. При этом он утверждает, что альянс не нуждается в Турции в военном смысле, а вот Турция в НАТО даже очень.
Газета подчеркивает, что Турция не в первый раз за последнее время становится источником проблем для НАТО. К примеру, Анкара разозлила союзников покупкой у России систем ПВО C-400, в результате чего Вашингтон исключил ее из программы создания истребителей F-35. И все более тесное сотрудничество между Турцией и РФ заставляет членов НАТО задуматься, имеют ли они еще общие ценности с Анкарой.
«Польша всегда поддерживала Турцию на пути к ЕС, но она нас предала», - решительно заявил haqqin.az политолог Анджей Талага из Варшавского исследовательского центра современной Европы. Однако со многими заявлениями генерала Скшипчака польский эксперт не согласен.
«НАТО начала терять Турцию с того момента, когда она начала сближаться с Москвой. Но надо признать, что Турция является важным членом альянса и она не настроена враждебно по отношению к нему. Турция никогда не пыталась выпроводить НАТО со своих территорий - там все еще находится командование военного блока и ключевая авиабаза альянса «Инджирлик и там все еще есть наземные базы блока. Это говорит о том, что Турция является лояльным членом НАТО. Однако нельзя исключать и то, что сейчас Анкара вступила в конфликте с другим важным членом военного блока – США», - напоминает польский политолог.
Ситуация становится все более напряженной, считает он, и сложно сказать, как ее разрешить, чтобы ни одна из сторон не потеряла лицо. Тем временем Россия умело использует ситуацию. Все началось с доставки российских ракетно-зенитных систем С-400 в Турцию. Это вывело из себя американцев. Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав утверждает, что власти Турции заинтересованы в покупке С-400, чтобы иметь возможность сбивать американские самолеты, если пилоты вновь откажутся выполнять их приказы, как это произошло во время путча 2016 года. Американские системы этого делать не могут.
«Турция стала более самостоятельной, у нее есть амбиции, она хочет стать региональной сверхдержавой, - отмечает А.Талага. – И она с переменным успехом реализует эти амбиции. Здесь нечему удивляться - каждая страна, независимо от того, действует она самостоятельно или в составе союза, имеет свои амбиции, которые не обязательно должны совпадать с планами всех союзников. Такая ситуация сложилась у НАТО и в других регионах. Считаю, что польскому руководству надо откровенно поговорить с турецким, чтобы оно не мешало планам НАТО по защите Польши».
А обозреватель польского издания Rzeczpospolita Петр Ендрошчык вообще уверен, что НАТО переживает кризис, а Турция блокирует практически все решения НАТО, тем самым парализуя деятельность альянса. «НАТО в конце концов должна принять решение относительно Турции, ибо вся эта ситуация ничего хорошего альянсу не сулит», - полагает он.