Записал Заур Расулзаде 11:01

После того как Анкара отказалась от так называемого оборонительного плана НАТО для стран Балтии и Польши, выдвинув в качестве условия поддержку альянса в ее борьбе с курдскими формированиями на севере Сирии, польские СМИ и эксперты принялись обвинять Турцию в шантаже. Статья в польской Dziennik Gazeta Prawna так и называется: «Турецкий шантаж бьёт по Польше». За неделю до саммита НАТО в Лондоне, на котором альянс будет отмечать свое 70-летие, турецкие власти пригрозили тем, что заблокируют планы, в которых предусматривается защита Польши и стран Балтии на случай российской агрессии, заявляет газета.

А генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши, сказал изданию, что «планы для Польши и балтийских стран составлены с учетом угрозы со стороны России, а Турция хочет получить политические уступки в связи со своими действиями в Сирии, которые бьют по альянсу и согласовываются с Россией». «НАТО не должно поддаваться этому шантажу!», - заявляет в связи с этим генерал. При этом он утверждает, что альянс не нуждается в Турции в военном смысле, а вот Турция в НАТО даже очень. Газета подчеркивает, что Турция не в первый раз за последнее время становится источником проблем для НАТО. К примеру, Анкара разозлила союзников покупкой у России систем ПВО C-400, в результате чего Вашингтон исключил ее из программы создания истребителей F-35. И все более тесное сотрудничество между Турцией и РФ заставляет членов НАТО задуматься, имеют ли они еще общие ценности с Анкарой. «Польша всегда поддерживала Турцию на пути к ЕС, но она нас предала», - решительно заявил haqqin.az политолог Анджей Талага из Варшавского исследовательского центра современной Европы. Однако со многими заявлениями генерала Скшипчака польский эксперт не согласен.

«НАТО начала терять Турцию с того момента, когда она начала сближаться с Москвой. Но надо признать, что Турция является важным членом альянса и она не настроена враждебно по отношению к нему. Турция никогда не пыталась выпроводить НАТО со своих территорий - там все еще находится командование военного блока и ключевая авиабаза альянса «Инджирлик и там все еще есть наземные базы блока. Это говорит о том, что Турция является лояльным членом НАТО. Однако нельзя исключать и то, что сейчас Анкара вступила в конфликте с другим важным членом военного блока – США», - напоминает польский политолог. Ситуация становится все более напряженной, считает он, и сложно сказать, как ее разрешить, чтобы ни одна из сторон не потеряла лицо. Тем временем Россия умело использует ситуацию. Все началось с доставки российских ракетно-зенитных систем С-400 в Турцию. Это вывело из себя американцев. Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав утверждает, что власти Турции заинтересованы в покупке С-400, чтобы иметь возможность сбивать американские самолеты, если пилоты вновь откажутся выполнять их приказы, как это произошло во время путча 2016 года. Американские системы этого делать не могут.