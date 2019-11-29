Евросоюз начал расследование в отношении Google

Деятельность компании Google в очередной раз стала поводом для расследования антимонопольных органов Евросоюза.

Как сообщает Reuters, в Брюсселе недовольны методами сбора данных и использования информации о местных поисковых сервисах.

В рамках предварительно расследования Еврокомиссия направила компаниям опросники по этому поводу.

При этом в Google уже заявили, что личная информация пользователей используется только для повышения качества услуг, и может быть удалена в любой момент.

Ранее сообщалось, что американская компания вводит изменения в правила размещения политической рекламы на своих платформах.