Кравчук: «Зеленский должен защитить Украину»

По словам Кравчука, Украину «обманули» с Будапештским меморандумом 1994 года, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Президент Владимир Зеленский должен защитить Украину на предстоящем саммите в «нормандском формате». Об этом заявил первый глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала «112».

Экс-президент также упрекнул некоторых союзников Украины в том, что те помогают ей только на словах. При этом участники предстоящего саммита должны будут говорить об интересах «великого украинского народа».

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — сказал он.

Кравчук посоветовал Зеленскому проявить мужество, волю и смелость, чтобы заявить об интересах страны во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.