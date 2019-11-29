В России автобус с людьми рухнул с моста

В Забайкальском крае пассажирский автобус с людьми на борту вылетел с трассы. Инцидент произошел в районе станции Куэнга в Сретенском районе, сообщил его глава Алексей Закурдаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, речь идет об автобусе, который следовал из Читы в Сретенск. «Конкретную информацию о жертвах пока сказать не могу», — сказал Закурдаев, добавив, что уже выехал на место происшествия. Также на место аварии вылетела бригада врачей, заявили в региональном министерстве здравоохранения.

Глава района не уточнил информацию о количестве пассажиров, находившихся на борту. Однако, по данным телеканала РЕН, в автобусе находилось 18 человек. Телеканал также уточнил, что инцидент произошел на мосту через реку Куенга.