Замужняя женщина зарезала своего любовника любовная трагедия в Хырдалане
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Гюнель Гасымовой, обвиняемой в убийстве Рамиза Гусейнова, с которым состояла в любовной связи.
На прошедшем заседании давали показаниями свидетели по делу. Первым выступил Ниджат Абушов. Свидетель сообщил, что Рамиз Гусейнов был его близким родственником и не скрывал от него никаких обстоятельств своей жизни. Знал он и о связи родственника с Гюнель Гасымовой. А через некоторое время об этом узнали и в семье Рамиза, и у них начались скандалы.
«Рамиз всюду брал меня с собой, чтобы его жена, даже когда он шел к любовнице, думала, что он со мной», - сказал свидетель.
Н.Абушев отметил, что за два года до инцидента Рамиз вместе с Гюнель отправился отдыхать в Набрань. Вместе с ними поехали сам Ниджат и подруга Гюнель. Там, в Набрани, Р.Гусейнов как-то сказал своей любовнице, что семью он не оставит. Разгневанная этим словами Гюнель тогда тоже схватилась за нож, и ее с трудом удалось успокоить.
«Сотрудников полиции после убийства в дом Гюнель привел я. Кредиты Гюнель за квартиру, машину оплачивал Рамиз. У меня был шок, когда узнал, что Рамиза убили. Так совпало, что вскоре скончалась моя мать. Это двойное горе окончательно повергло меня в депрессию», - сказал свидетель.
Затем судью попросила дать ей слово мать погибшего Р.Гусейнова.
«В Хырдалане кого ни спросишь – каждый скажет, что Рамиза убила Гюнель. Даже следователь говорил, что на поминках моего сына все утверждали, что убийца - Гюнель. Но на прошлом заседании она заявила, что еще неизвестно, как в конце процесса дело обернется. На что и кого надеется эта женщина?», - возмущалась мать убитого мужчины.
Далее показания давал свидетель Зияфат Абышов, сообщивший, что Рамиз был его двоюродным братом и что он часто возил Рамиза в Ясамал на квартиру Гюнель.
«У Рамиза в семье часто скандалили из-за его любовной связи. Я сам ему неоднократно советовал, чтобы он расстался с Гюнель. Рамиз уволился с работы и в последние месяцы не ходил к Гюнель. При этом он уверял, что должен ей то ли 1200, то ли 1400 манатов. Обещал, что как только вернет ей долг, окончательно порвет с ней. Рамиз не раз говорил, что из-за долга Гюнель может его убить. Она ему постоянно угрожала…», - заявил свидетель.
З.Абышев сообщил суду и о том, что Гюнель любила фотографироваться с Рамизом, а потом отправлять фото его супруге. Она рассчитывала, что так окончательно разрушит семью Гусейновых. А Рамиза предупреждала, что он будет или с ней, или ни с кем.
Очередное заседание суда по этому делу состоится 2 декабря.
Напомним, что убийство произошло в октябре прошлого года в парке Хырдалана. Житель Апшеронского района 40-летний Рамиз Гусейнов получил многочисленные ножевые ранения и умер от потери крови.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Апшеронского района, была арестован Гюнель Гасымова. Ей было предъявлено обвинение по статье 120.2.11 (Умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом; или бандитизмом) УК Азербайджана. Гюнель Гасымова отказалась признать себя виновной по предъявленным ей обвинениям и заявила, что Рамиза Гусейнова не убивала.
В ходе следствия стало известно, в день убийства Гюнель Гасымова заявила мужу, что идет на день рождения подруги. Таксист А.Абдурахманов заявил, что в день убийства отвозил Гюнель из Ясамала в Хырдалан. Отметим, что Гюнель Гасымова с 2004 года замужем и у нее есть один ребенок.