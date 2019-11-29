Инара Рафикгызы 12:11

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Гюнель Гасымовой, обвиняемой в убийстве Рамиза Гусейнова, с которым состояла в любовной связи. На прошедшем заседании давали показаниями свидетели по делу. Первым выступил Ниджат Абушов. Свидетель сообщил, что Рамиз Гусейнов был его близким родственником и не скрывал от него никаких обстоятельств своей жизни. Знал он и о связи родственника с Гюнель Гасымовой. А через некоторое время об этом узнали и в семье Рамиза, и у них начались скандалы.

«Рамиз всюду брал меня с собой, чтобы его жена, даже когда он шел к любовнице, думала, что он со мной», - сказал свидетель. Н.Абушев отметил, что за два года до инцидента Рамиз вместе с Гюнель отправился отдыхать в Набрань. Вместе с ними поехали сам Ниджат и подруга Гюнель. Там, в Набрани, Р.Гусейнов как-то сказал своей любовнице, что семью он не оставит. Разгневанная этим словами Гюнель тогда тоже схватилась за нож, и ее с трудом удалось успокоить. «Сотрудников полиции после убийства в дом Гюнель привел я. Кредиты Гюнель за квартиру, машину оплачивал Рамиз. У меня был шок, когда узнал, что Рамиза убили. Так совпало, что вскоре скончалась моя мать. Это двойное горе окончательно повергло меня в депрессию», - сказал свидетель. Затем судью попросила дать ей слово мать погибшего Р.Гусейнова. «В Хырдалане кого ни спросишь – каждый скажет, что Рамиза убила Гюнель. Даже следователь говорил, что на поминках моего сына все утверждали, что убийца - Гюнель. Но на прошлом заседании она заявила, что еще неизвестно, как в конце процесса дело обернется. На что и кого надеется эта женщина?», - возмущалась мать убитого мужчины. Далее показания давал свидетель Зияфат Абышов, сообщивший, что Рамиз был его двоюродным братом и что он часто возил Рамиза в Ясамал на квартиру Гюнель.

«У Рамиза в семье часто скандалили из-за его любовной связи. Я сам ему неоднократно советовал, чтобы он расстался с Гюнель. Рамиз уволился с работы и в последние месяцы не ходил к Гюнель. При этом он уверял, что должен ей то ли 1200, то ли 1400 манатов. Обещал, что как только вернет ей долг, окончательно порвет с ней. Рамиз не раз говорил, что из-за долга Гюнель может его убить. Она ему постоянно угрожала…», - заявил свидетель. З.Абышев сообщил суду и о том, что Гюнель любила фотографироваться с Рамизом, а потом отправлять фото его супруге. Она рассчитывала, что так окончательно разрушит семью Гусейновых. А Рамиза предупреждала, что он будет или с ней, или ни с кем. Очередное заседание суда по этому делу состоится 2 декабря. Напомним, что убийство произошло в октябре прошлого года в парке Хырдалана. Житель Апшеронского района 40-летний Рамиз Гусейнов получил многочисленные ножевые ранения и умер от потери крови.