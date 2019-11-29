В Конгрессе США рассмотрят итоги расследования против Трампа
Комитет по разведке Конгресса США завершил двухнедельные слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
По итогам допроса десятков свидетелей был подготовлен доклад, который будет вынесен на голосование во вторник.
Как сообщает газета Politico, в ближайшие 24 часа законодатели будут обсуждать содержание доклада, после чего передадут его на рассмотрение.
Документ с большой долей вероятности будет принят Палатой представителей, так как большинство в ней принадлежит демократам.
После голосования доклад рассмотрит юридический комитет, который 4 декабря выдвинет конституционные основания для импичмента Трампу.
Напомним, процедура импичмента против Трампа была запущена в связи с подозрением в том, что президент задержал военную помощь Украине, увязав ее предоставление с расследованием против своего политического противника Джо Байдена.