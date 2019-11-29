Алхас Исмайлов 13:37

Состоялось очередное заседание судебного следствия по делу о мошеннических действиях бывшего заместителя председателя Gunaybank Эмина Зейналова. Заседание началось с показаний потерпевшего Ильгара Аббасова, заявившего, что он дал Э.Зейналову в общей сумме 600 тысяч долларов. «Деньги я передал, когда Зейналов работал уже в Gunaybank. Он мне объяснил, все операции проходят через него и он может пустить мои накопления в оборот банка. Сначала я передал 200 тысяч долларов, а потом 400 тысяч. Деньги вручал прямо в банке, но никаких документов подписывать мне давали. Зейналов сообщил, что мои доллары будут в обороте обменного пункта Gunaybank, что на Площади фонтанов. В качестве процентов я каждый месяц получал от него пять тысяч долларов», - утверждал И.Аббасов.

На вопрос судьи Афгана Гаджиева, встречался ли он с руководством Gunaybank, Аббасов ответил отрицательно. «Эмин уверял, что через обменник на Торговой проходят не только мои средства, и никто еще не жаловался. Я поверил ему на слово», - сообщил этот свидетель. А потом И.Аббасов заявил, что готов простить Э.Зейналову 200 тысяч долларов, но остальные 300 тысяч он должен вернуть. Следующим на суде выступил потерпевший Тамерлан Шейхзаманов. Он сообщил, что передал Э.Зейналову 100 тысяч долларов, которые банкир должен был запустить в оборот в обменных пунктах сначала Amrahbank, а затем Gunaybank. «За 14 месяцев я получил от Зейналова как прибыль от вложенных мною средств 42 тысяч долларов. Сначала он исправно выплачивал мои проценты, однако в мае 2018 года я узнал, что Э.Зейналов с большой суммой денег исчез. Тогда я и обратился в Управление по борьбе с организованной преступностью МВД. А вскоре узнал, что таких как я, обманутых Зейналовым, много», - утверждал Т.Шейхзаманов.

Если верить «инвесторам» Э.Зейналова, по странной логике все они вручали огромные суммы порой лишь шапочно знакомому человеку. В погоне за наживой никому из них не приходило в голову проверить, насколько законна и реальна предлагаемая Зейналовым схема, действительно ли он столь влиятельный в банковской сфере человек, что может безнаказанно запускать в банковский оборот посторонние, так сказать, деньги, ну и, наконец, потребовать хотя бы рукописную расписку в получении от них сотен тысяч долларов. Вот Э.Зейналов и воспользовался такой немыслимой доверчивостью, а точнее, неуемным желанием за просто так заполучить солидные суммы, и запустил мошенническую схему по принципу пирамиды. А с потерпевшим Руфатом Керимовым возникла и вовсе анекдотичная ситуация. По словам Керимова, он доверил Э.Зейналову с целью подзаработать сразу 1,4 млн долларов, когда тот работал еще в Amrahbank. А вот проценты свои не брал, видимо, решил накопить сумму побольше. Ну и просчитался – не получил практически ничего. «Хорошо знал Эмина, потому сразу поверил в его умение крутить деньги. Представляете, я даже свою прибыль не стал забирать частями… Только когда Зейналов в GünayBank взял всего 20 тысяч долларов, а остальные оставались у него…», - возмущался потерпевший. Такое адвокат обвиняемого Камандар Насибов упустить не мог и стал засыпать Р.Керимова каверзными вопросами. Во-первых, откуда у него, предпринимателя средней руки, столько денег, а во-вторых, знал ли председатель GünayBank Махмуд Мамедов, состоящий в родстве с потерпевшим, о махинациях, в которые он влез.