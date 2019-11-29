Пашинян на переговорах с лидером карабахских сепаратистов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян провели переговоры, передает «Спутник Армения».

Отметим, что Пашинян с 30 ноября находится в Карабахе.

Ранее глава правительства Армении побывал на линии соприкосновения войск и встретился с военнослужащими.

75 просмотров