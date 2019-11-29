Путин и Зеленский будут обсуждать газ

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры по поводу газовых вопросов на саммите «нормандской четверки», который пройдет в Париже 9 декабре. Об этом сообщает телеканал «Россия-1» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что у лидеров двух стран есть темы для разговора.

«Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно - газовые дела», — сказал Песков.

Он также отметил, что Путин и Зеленский ранее «весьма и весьма неплохо» общались по телефону.