Азербайджанский арбитр будет судить финал чемпионата мира

Отдел спорта

Азербайджанский рефери Инглаб Мамедов назначен на финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.

Сегодня в матче за золото встретятся Италия и Португалия.

2424 просмотров