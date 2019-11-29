Азербайджанский арбитр будет судить финал чемпионата мира
Азербайджанский рефери Инглаб Мамедов назначен на финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
Сегодня в матче за золото встретятся Италия и Португалия.
Азербайджанский рефери Инглаб Мамедов назначен на финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
Сегодня в матче за золото встретятся Италия и Португалия.
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