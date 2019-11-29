В Британии досрочно выпустили из тюрем более 70 террористов

В Великобритании освободили условно-досрочно более 70 человек, ранее осужденных за терроризм. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ВВС.

Он добавил, что эти 74 человека находятся под пристальным наблюдением, чтобы гарантировать отсутствие какой-либо угрозы с их стороны.

Напомним, накануне 28-летний британец пакистанского происхождения, который был освобожден досрочно в прошлом году за планирование теракта, устроил резню на мосту в Лондоне. Он набросился на людей с ножом и ранил пятерых.