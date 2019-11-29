Гюльнар Алиева 17:13

Сейчас в Баку пора свадеб. И многочисленные дома торжеств ежедневно проводят сотни свадебных церемоний. Ну и какая же свадьба без шашлыка? В последнее время проблемой происхождения мяса для шашлыков и исправной работы мангалов в домах торжеств всерьез обеспокоились государственные органы. Не так давно Министерство экологии и природных ресурсов провело рейды в домах торжеств, где не установлены специальные вытяжные системы для мангалов. В результате, с десяток домов торжеств были лишены права готовить шашлыки и предлагать их гостям. И если с вопросом вытяжных систем все более менее понятно, вопрос происхождения мяса, из которого готовят шашлык, все еще остается открытым.

Большинство жителей Баку предпочитают справлять свадьбы в недорогих домах торжеств, меню в которых стоит 30-35 манатов. Если учесть, что стоимость килограмма мяса сегодня достигает 14 манатов, то непонятно, как ресторанам удается предлагать посетителям шашлыки и при этом держать цены низкими. Возможно, что вместо местного мяса они закупают замороженное мясо низкого качества, которое завозится из-за рубежа. Статистические данные подтверждают рост импорта мяса из-за рубежа. Только за последние 10 месяцев в страну было завезено 41 786 тонн мяса на общую сумму в 64 миллиона долларов. При этом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,14%. Где различные объекты закупают мясо? Заключают ли рестораны и дома торжеств договора с фермерами? Ответы на эти и другие вопросы корреспонденты haqqin.az попытались найти в многочисленных домах торжеств.

Получивший несколько ранее печальную известность массовым отравлением дом торжеств «Шахеншах» продолжает работать и сегодня. Администратор дома торжеств Заур Абдуллаев утверждает, что никаких проблем с качеством мяса в их ресторане нет. По его словам, в доме торжеств некоторое время назад были с проверкой специалисты из Агентства по пищевой безопасности, которые не обнаружили никаких проблем. «У нас есть человек, который занимается только закупками баранины и курицы. Не могу точно сказать, где закупается мясо, но его качество тщательно проверяется. Мы используем только продукты, которые одобряет институт питания Агентства пищевой безопасности», - сказал Заур Абдуллаев. Когда в доме торжеств «Тебрик» услышали вопросы корреспондентов haqqin.az, то отвечать начали сухо и довольно грубо. Представители дома торжеств заявили, что покупают мясо в Бейлагане и Барде, но отказались говорить, имеются ли официальные соглашения с фермерами. Стоит отметить, что в этом доме торжеств предлагают меню даже за 24 маната. Учитывая стоимость мяса и обилие мясных блюд в этом меню, иначе как чудом это не назовешь. Администратор дома торжеств Ариф Юсифов признается, что они покупают мясо в фермах, а курицу в бройлерных фабриках. Все мясо проверяется и только после этого доходит до кухни. Юсифов отмечает, что уже 50 лет работает в ресторанной сфере и знает всю ее подноготную. «Нормальный дом торжеств никогда не предложит меню дешевле 35 манатов. Но некоторые заведения занижают цену благодаря тому, что используют некачественное мясо. Зачастую в шашлыки добавляют курдюк, который привозят из за рубежа. К примеру, на рынке килограмм курдюка стоит 8,5 манатов, но некачественный курдюк из Ирана можно купить за 5.5 манатов», - сказал он.

По его словам, дешевым меню можно каждый день привлекать клиентов в дом торжеств. «В 1997 году я работал в одном из известных домов торжеств. Меню по тем деньгам у нас стоило 30 тысяч манатов и каждый день у нас были свадьбы. Но мы ничего не могли заработать. И тогда я поднял, что надо либо поднимать цены, либо начинать экономить на качестве продуктов. Мы подняли цену до 40 тысяч манатов. В месяц у нас было 17 свадеб, но мы зарабатывать начали больше. Экономить на качестве продуктов нельзя», - сказал он. В доме торжеств Çıraq Palace также отметили, что закупают мясо у фермеров в районах. Администратор ресторана отметил, что до сих пор они не получили ни одной жалобы на приготовленный у них шашлык. И хотя во всех домах торжеств заверяют, что используют лишь качественное мясо, специалисты этому не верят. В частности, качеством шашлыка в ресторанах недоволен председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов.