В аварии с автобусом в Тунисе погибли 22 человека

На севере Туниса туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате инцидента погибли 22 человека, еще 21 пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Автобус ехал из столицы Туниса в направлении города Айн-Драхам. Причины инцидента устанавливаются. В посольстве России пытаются установить, есть ли среди погибших и пострадавших россияне.

Ранее 1 декабря в Забайкалье автобус с пассажирами упал с моста в реку Куэнга. На его борту находились 44 человека, включая водителя. К настоящему моменту погибшими признаны 19 человек, еще 21 пострадал. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.