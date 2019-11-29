Накануне в поселке Ипсала турецкого города Эдирне состоялась церемония соединения Трансанатолийского газопровода (TANAP) с европейской линией (Фаза-1). Здесь измерительная станция MS4 TANAP подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному поставлять азербайджанский газ в Европу. Строительство Фазы-1 началось 20 мая этого года, закачка газа в тестовом режиме началась 15 апреля, а 15 июня газ с "Шахдениз" достиг турецко-греческой границы. TANAP - один из основных компонентов Южного газового коридора (свыше 3 500 км), который предусматривает транспортировку в Турцию и Европу азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз". Многомиллиардные проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора.

Событие с уверенностью можно назвать историческим, о чем открыто заявил в своем выступлении на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев. Говоря об историческом пути, пройденном этим проектом, глава государства отметил, что основная техническая и финансовая нагрузка в осуществлении TANAP пришлась на две страны - Азербайджан и Турцию. И действительно, история становления этого эпохального проекта насчитывает более 20 лет. Сразу после открытия мощного газоконденсатного месторождения "Шахдениз" Баку стал предпринимать шаги для поставок своего газа в Европу. Но преград возникло целое множество, ибо даже получивший широкий международный резонанс проект "Набукко" не удалось довести до конца. И вот, наконец, азербайджанский газ доставлен до самой турецко-европейской границы. Дальше труба, в принципе, готова к энергетическим поставкам, но требования к ней очень высоки. Поэтому азербайджанский газ европейские потребители получат в следующем году. Значимость ЮКГ, который в целом соединяет семь стран, трудно выразить в одной аналитической выкладке. Ведь путь для TANAP открыли предыдущие мега-проекты, ранее успешно реализованные правительством Азербайджаном. Это уже действующие нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Кстати, оба проекта также реализованы в основном благодаря усилиям Турции и Азербайджана.

Меморандум взаимопонимания по TANAP между Азербайджаном и Турцией был подписан в Стамбуле 24 декабря 2011 года, а соглашение по системе Трансанатолийского газопровода– 26 июня 2012 года. Итоговое инвестиционное решение по проекту было принято 17 декабря 2013 года. В 2015 году после церемонии закладки фундамента началось строительство1850-километрового трубопровода, берущего начало в поселке Пософ турецкой провинции Эрдахани и проходящего через 20 городов, 67 поселков и 600 сел Турции. Первая фаза TANAP, называемого «Энергетический Шелковый путь», была сдана в пользование 12 июня прошлого года, а транспортировка первых газовых объемов в Турцию началась уже 30 июня. Первоначально были предусмотрены инвестиции в размере 11,7 млрд долларов, но удалось сэкономить более 40% этого объема - 5 млрд долларов.