Азербайджан сделал свое дело… Думайте и решайте сами наше послесловие
Накануне в поселке Ипсала турецкого города Эдирне состоялась церемония соединения Трансанатолийского газопровода (TANAP) с европейской линией (Фаза-1). Здесь измерительная станция MS4 TANAP подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному поставлять азербайджанский газ в Европу. Строительство Фазы-1 началось 20 мая этого года, закачка газа в тестовом режиме началась 15 апреля, а 15 июня газ с "Шахдениз" достиг турецко-греческой границы. TANAP - один из основных компонентов Южного газового коридора (свыше 3 500 км), который предусматривает транспортировку в Турцию и Европу азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз". Многомиллиардные проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора.
Событие с уверенностью можно назвать историческим, о чем открыто заявил в своем выступлении на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев. Говоря об историческом пути, пройденном этим проектом, глава государства отметил, что основная техническая и финансовая нагрузка в осуществлении TANAP пришлась на две страны - Азербайджан и Турцию. И действительно, история становления этого эпохального проекта насчитывает более 20 лет. Сразу после открытия мощного газоконденсатного месторождения "Шахдениз" Баку стал предпринимать шаги для поставок своего газа в Европу. Но преград возникло целое множество, ибо даже получивший широкий международный резонанс проект "Набукко" не удалось довести до конца. И вот, наконец, азербайджанский газ доставлен до самой турецко-европейской границы. Дальше труба, в принципе, готова к энергетическим поставкам, но требования к ней очень высоки. Поэтому азербайджанский газ европейские потребители получат в следующем году. Значимость ЮКГ, который в целом соединяет семь стран, трудно выразить в одной аналитической выкладке. Ведь путь для TANAP открыли предыдущие мега-проекты, ранее успешно реализованные правительством Азербайджаном. Это уже действующие нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.
Кстати, оба проекта также реализованы в основном благодаря усилиям Турции и Азербайджана.
Меморандум взаимопонимания по TANAP между Азербайджаном и Турцией был подписан в Стамбуле 24 декабря 2011 года, а соглашение по системе Трансанатолийского газопровода– 26 июня 2012 года. Итоговое инвестиционное решение по проекту было принято 17 декабря 2013 года. В 2015 году после церемонии закладки фундамента началось строительство1850-километрового трубопровода, берущего начало в поселке Пософ турецкой провинции Эрдахани и проходящего через 20 городов, 67 поселков и 600 сел Турции. Первая фаза TANAP, называемого «Энергетический Шелковый путь», была сдана в пользование 12 июня прошлого года, а транспортировка первых газовых объемов в Турцию началась уже 30 июня. Первоначально были предусмотрены инвестиции в размере 11,7 млрд долларов, но удалось сэкономить более 40% этого объема - 5 млрд долларов.
Выступлений и заявлений на церемонии и в ее рамках было много. Однако красной линией во всех выступлениях проходит мысль о перспективе реализации проекта Транскаспийского газопровода, хотя переговорный процесс Ашхабада с Брюсселем стал набирать новые обороты, стороны все больше сближают свои позиции. Чувствуется по всему, что ждать окончательного решения на этом этапе многолетних обсуждений осталось недолго. И значимость ЮКГ тогда возрастет многократно.
И тут хочется отметить, что все снова возвращается в русло энергетической стратегии Гейдара Алиева. Первые разговоры о Транскаспийском газопроводе возникли еще в конце прошлого века. Тогда Туркменистан обладал огромными запасами нереализованного газа и желал доставить его в Европу через территорию Азербайджана. Лидер этой страны Туркменбаши - Сапармурад Ниязов предлагал Азербайджану построить на свои средства газопровод мощностью 30 млрд кубометров, причем, треть этой мощности Туркменистан уступал азербайджанской стороне бесплатно для экспорта своего газа. Предложение было весьма заманчиво – уже было открыто месторождение «Шахдениз». Но Гейдар Алиев дал согласие на транзит не более 15 млрд кубометров туркменского газа по газопроводу, предлагая половину мощности предоставить азербайджанскому газу.
Действительно, зачем было отдавать Туркменистану две трети трубы, если Азербайджан сам теперь может транспортировать по ней 16 млрд кубометров. А ведь объемы поставок Баку планирует намного увеличить за счет собственного газа как с «Шахдениз», так и с других месторождений. И если Ашхабаду потребуются теперь большие мощности, то ему предстоит самому построить новую трубу, что весьма накладно, или соглашаться на условия Баку. Так или иначе, но Азербайджан при реализации этого стратегического проекта выполнил свою миссию. Учитывая все еще не развязанный клубок геополитической схватки и геоэкономических интересов разных полюсов мира, концепция президента И.Алиева такова, что на следующем историческом отрезке ответственность за продолжение и разветвление проекта должны взять на себя другие государства. Азербайджан сделал свое дело…