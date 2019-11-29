Швейцарии доверили будущих специалистов по туризму в Азербайджане

«Одним из приоритетных направлений деятельности Ассоциации туризма Азербайджана cегодня является повышение качества и решение проблемы нехватки кадров. Ассоциация постоянно работает в этом направлении. В частности, помимо проведения специализированных тренингов, предпринимаются переговоры с местными и иностранными профильными университетами для реализации совместных проектов. Подписанный с международными туристическими высшими учебными заведениями Les Roches и Glion меморандум - значимый шаг как для Ассоциации туризма Азербайджана, так и для всего туристического сектора страны», - отметил Н.Багиров.

Как сообщил haqqin.az глава AZTA Нахид Багиров, меморандум, направленный на развитие туризма в Азербайджане, предполагает разработку и реализацию совместных проектов, исследований, проведение тренинговых программ, а также обмен опытом.

Ассоциация туризма Азербайджана (AZTA) и ведущие университеты гостиничного бизнеса и гостеприимства Швейцарии - Les Roches и Glion Institute of Higher Education подписали меморандум о сотрудничестве.

В соответствии с заключенным меморандумом и профессионалы азербайджанской сферы гостеприимства, и те, кто хочет сделать карьеру в этой области, смогут на особых условиях получить образование по бакалаврским, магистерским и последипломным программам в швейцарских специализированных вузах.

Университет гостиничного бизнеса и менеджмента Les Roches Marbella занимает одно из ведущих мест в престижном туристическом рейтинге QS World University Rankings. Этот вуз готовит высокопрофессиональные кадры для индустрии гостеприимства и отдыха.

Генеральный директор Les Roches Marbella Карлос Диез де ла Ластра при подписании документа о сотрудничестве отметил высокое значение для развития туризма профессиональных кадров и пожелал азербайджанской и швейцарской туристическим ассоциациям удачи в будущей совместной деятельности.

В Азербайджане представлять университеты Glion и Les Roches будет компания Prime Education.

Les Roches и Glion, входящие в состав программы Sommet Education, занимают лидирующие позиции в списке вузов этого профиля. Оба университета входят в ТОП-4 по образованию в сфере гостеприимства и туризма и в ТОП-3 по репутации среди работодателей.

В Glion и Les Roches обучались уже более 100 студентов из Азербайджана, 50 из которых – в рамках «Государственной программы по обучению за рубежом азербайджанской молодежи в 2007-2015 годах». Выпускники этих университетов работают в ведущих международных и азербайджанских организациях и компаниях, связанных с туризмом. Это, в частности, Международный олимпийский комитет (МОК), Marriott, Hyatt, Hilton, Bloomberg, Booking.com, J.P.Morgan, Louis Vuitton и т.д.

На организуемых в Glion и Les Roches Днях карьеры, в которых принимают участие и международные сети отелей, студентам и выпускникам профильных вузов предлагаются различные варианты трудоустройства.