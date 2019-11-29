Отставка премьера Ирака одобрена парламентом

Парламент Ирака единогласно поддержал решение премьера Аделя Абдель Махди покинуть пост на фоне массовых протестов.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, на заседании Совета представителей в воскресенье ни один из 241 законодателей не высказался против.

Письменное заявление Махди зачитал спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси.

После голосования спикер заявил, что в ближайшее время депутаты попросят президента выдвинуть кандидатуру нового премьера.

На заседании также обсуждалась ситуация с безопасностью в провинциях Ди-Кар и Наджаф. Для урегулирования туда было решено направить парламентскую комиссию по обороне.