Эрдоган призвал вернуть беженцев в Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

Переговоры были проведены по запросу фон дер Ляйен в первый день ее пребывания на посту. Стороны обсудили возвращение сирийских беженцев в район зоны безопасности, созданный Турцией на севере Сирии.

Также в ходе разговора были затронуты вопросы о вступлении Турции в Евросоюз и поддержке, оказываемой Турцией сирийским беженцами в рамках соглашения с ЕС.