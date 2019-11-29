Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби
На автодроме в «Яс Марина» завершилась гонка заключительного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Абу-Даби.
Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, несмотря на старт с 13-й позиции, за счёт тактики с долгим первым отрезком финишировал девятым, его напарник Пьер Гасли сломал переднее крыло на первом круге гонки и смог финишировать только 18-м.