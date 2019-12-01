По его словам, в первую очередь к ответственности надо привлечь бывшего начальника управления разведки, нынешнего военного советника Пашиняна Аршака Карапетяна.

«Среди членов комиссии, расследующей апрельские бои, есть люди, никогда не служившие в армии и не бравшие в руки оружие. Какие решения они могут принять?». Об этом в интервью изданию 168.am заявил полковник запаса Григор Григорян.

Григорян также затронул Гюннутскую операцию: «Многие необдуманно заявляют, что мы потеряли гектары территории. Да, мы потеряли свои позиции, но при отступлении надо было занять выгодное место. За 2018 год, во время правления Никола Пашиняна, азербайджанские Вооруженные силы заняли тысячи гектаров в нахчыванском направлении. Причем это произошло без боя. Почему не говорят об этом?».

Армянский полковник считает, что Азербайджан готовится к боевым действиям.

«По моему мнению, в течение ближайшие трех-четырех месяцев с азербайджанской стороны могут быть предприняты действия, и основное направление боевых действий будет связано с нахчыванским флангом», - сказал Григорян.

По его словам, поставлена задача уничтожения Армении, и не исключено, что Турция попытается ввести войска в Армению.

«И не зря же Россия сегодня старается перевооружить военную базу в Гюмри, а находятся глупцы, которые твердят: «Нам это не нужно». Если российские войска выведут из Армении, турецкая армия за 2 часа достигнет центра Еревана», - сказал он.