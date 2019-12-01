Али Гасанову нашли новую должность

Бывший вице-премьер Али Гасанов был принят в правление Азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Об этом сообщает издание Modern.az со ссылкой на члена правления организации, депутата Эльмана Мамедова.

«Было заседание правления, в котором участвовал и Али Гасанов. Там утвердили его прием в состав правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха», - сказал он.

В то же время в самой организации отметили, что вопрос приема Али Гасанова в правление будет решен в конце декабря.

«Пока это не официальная информация. В конце декабря будет съезд Азербайджанской общины Нагорного Карабаха, где и обсудят этот вопрос», - отметили в организации.