Грузинская оппозиция готовит новые митинги

Объединенная оппозиция Грузии намерена провести акции протеста в регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров оппозиционеров Георгия Вашадзе.

По последней информации, протесты в регионах начнутся на следующей неделе с города Кутаиси, где пройдет масштабное шествие.

Также Вашадзе заявил, что перед началом региональных протестов оппозиция предпримет очередную попытку заблокировать здание парламента в Тбилиси.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.