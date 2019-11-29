Латвийские архитекторы славились оригинальным подходом в решении проектов общественного предназначения давно. Традиции дизайна не утрачены, а наоборот — успешно продолжают развиваться. И не только в самой Латвии, но и за пределами страны. Вызывает интерес новость из столицы России. Там, в результате общественного опроса, лучшим спроектированным объектом в московском метрополитене признана станция «Новопеределкино», автором которой является архитектурное бюро United Riga Architekts. Эта станция находится на «желтой ветке», по пути в аэропорт Внуково.

Голосование проходило в интернете на портале «Активный гражданин». Всего свое мнение высказали 204 тысячи пользователей. Больше всего голосов — 28 процентов - было отдано работе рижских дизайнеров.

Руководитель мастерской Евгений Леонов, проектируя станцию, обратился к архитектуре средневекового Кремля, но с использованием современных материалов. Толстые металлические колонны переходят в сводчатый потолок, напоминающий палаты времен Ивана Грозного. Потолок площадью 5800 квадратных метров покрыт матовым стеклом с черными орнаментами, подсвеченным LED-лампами. Благодаря этому станция выглядит легкой, почти воздушной.

- Потолок является декоративным и одновременно функциональным элементом, скрывающим инженерные коммуникации. Система освещения позволяет подсвечивать потолок разными цветами, сменяющих друг друга, что оживляет и делает атмосферу более теплой. Орнамент настолько универсальный, что каждый может в нем найти что-то свое. Для одних это будет национальный узор, для других — павлиньи перья или листья. Это персонифицированное и смелое решение, имеющее художественное качество и создающее мощный визуальный эффект. Орнамент спроектирован так, чтобы в перфорации металла не скапливалась пыль. Это важно в таком большом замкнутом пространстве, как метро, - говорит Е.Леонов.

Мастерская в Риге получила право проектировать станцию еще в 2014 году после того, как выиграла международный архитектурный конкурс, опередив около 300 конкурентов.

Московское метро — самое большое в мире, известное своими интересными архитектурными решениями, украшенное скульптурами, мозаиками. Длительность веток 380 километров. Она приходится на 15 линий и 269 станций. Из них 232 — подземная часть, 31 наземная станция и 6 — монорельсовых. Ежедневно метро обслуживают 57 тысяч работников, по туннелям бегают 12 тысяч поездов, скорость которых в среднем 41 километр в час. Перевозит метрополитен около 9 миллионов пассажиров в день.

Метро продолжает расширяться. В этом году будут сданы в эксплуатацию 10 новых станций, а к 2023 году еще 6.

Метро — единственный вид транспорта, способный перемещать огромные массы людей в таком мегаполисе, как Москва, задыхающемся вот уже многие годы от автомобильных пробок. От транспортного коллапса не спасают и кольцевые автодороги вокруг Москвы. Правда, в часы пик московское метро — не лучшее место для любования дизайном и разглядывания скульптур сталинских времен. Но для москвичей и гостей столицы России это все же лучше, чем переполненные троллейбусы, автобусы, трамваи или маршрутки, единственное средство передвижения, которое позволяет добраться с одного конца города на другой, не простаивая на светофорах, в медленно ползущих потоках машин.