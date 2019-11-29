По меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения неизвестных на протестантскую церковь на востоке Буркина-Фасо, сообщает местный портал Infowacat со ссылкой на источники в региональной службе безопасности, передает РИА Новости.

Сообщается, что группа вооруженных людей ворвалась в церковь в коммуне Футури в воскресенье во время службы и устроила стрельбу.

Кроме того, неизвестные атаковали позиции сил обороны в том же районе, где расположена церковь, и убили троих военнослужащих.