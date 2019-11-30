Боевики в Камеруне обстреляли пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Cameroon Airlines попал под обстрел при подлете к аэропорту Баманда на северо-западе Камеруна. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, пострадавших нет.

Лайнер благополучно приземлился, Cameroon Airlines оценивает нанесенный ей ущерб.

Инцидент произошел утром в воскресенье в районе, где боевики-сепаратисты сражаются с армией правительства страны.

В регионе действует группировка «Боко Харам», которая стремится ввести шариат в Нигерии, а также подозревается в нападениях и терактах в Камеруне и Чаде.