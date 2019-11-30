Тонны мяса и молока: почему в Азербайджан завозят скот из Европы?

Натик Гусейнзаде, отдел информации 07:55

Во всем мире спрос на продукцию животноводства растет с каждым годом. Поэтому большинство стран в качестве оптимального способа удовлетворения растущего спроса рассматривает увеличение импорта животных с высокой генетической продуктивностью. Вот почему в мире ежегодно осуществляется импорт племенных животных на сумму около 1,1 миллиарда долларов. В настоящее время высокий спрос на импорт племенных животных существует в развивающихся странах. А крупнейшими импортерами являются Италия, Китай, Турция, Голландия и Польша.

В Азербайджане, правда, в результате масштабных реформ объем производства продукции животноводства возрос. Была сохранена динамика роста внутреннего производства, и увеличился уровень самообеспечиваемости большинством продуктов. В то же время должны проводиться необходимые мероприятия, направленные на поддержание динамики роста в животноводческом секторе и удовлетворение спроса населения на продукцию животноводства за счет внутреннего производства. Министерство сельского хозяйства заявило, что производство животноводческой продукции в соответствии с современными требованиями, устойчивое развитие перерабатывающей промышленности и удовлетворение спроса населения на продукцию животноводства за счет местной продукции являются одними из важнейших поставленных задач. Министерство пытается наладить свою деятельность по улучшению пород и повышению продуктивности животных путем внедрения новых хозяйственных моделей в стране. Предпринимаются серьезные шаги для повышения продуктивности животноводства путем улучшения пород животных. Основная цель - добиться интенсивного развития животноводства, увеличить мясную и молочную продуктивность, сохранить местные породы и улучшить породы животных в целом. Сейчас работа в основном ведется в этом направлении. Из каких стран племенные животные ввозятся в Азербайджан? Высокопродуктивные породы импортируются в нашу страну и продаются фермерам посредством лизинга, а также расширяется работа по искусственному оплодотворению. Начиная с 2009 года в Азербайджан ввозится племенной крупный рогатый скот молочных, молочно-мясных, мясо-молочных и мясных пород. Например, Гольштейн-Фриз, Симменталь, Швиц, Шароле, Абердин-Ангус - из Германии; Гольштейн-Фриз, Симменталь, Швиц - из Австрии; Гольштейн-Фриц - из Венгрии и Голландии; Шароле - из Франции.

Также из Европы и России импортируются породы Суффолк, Лакауне, Иле-де-Франсе, Немецкая черноголовая овца, козы Мурсия-Гранда, Саанен и Альпин. Импортированный крупный и мелкий рогатый скот продается фермерам и предпринимателям на льготных условиях. В чем разница между племенными и местными животными? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте взглянем на характеристики продуктивности импортируемых племенных животных. Прежде всего следует отметить, что привезенные из Европы животные являются высокопродуктивными, устойчивыми к местным условиям. Племенные животные, импортируемые из-за рубежа, могут различаться по своей мясной и молочной продуктивности в зависимости от их происхождения. В связи с этим были использованы средние показатели продуктивности. Живая масса быков породы Гольштейн-Фриз, импортируемых в Азербайджан, составляет 850-1000 кг, живая масса коров этой же породы - 550-575 кг, быков породы Симменталь - 900-1100 кг, коров - 550-700 кг, быков породы Швиц - 800-1200 кг, коров – 500-600 кг, быков породы Абердин-Ангус - 800-900 кг, коров -500-600 кг, быков породы Шароле - 1000-1200 кг, коров - 480-700 кг. Тогда как живая масса быков местных пород составляет примерно 600-650 кг, а коров - 350-400 кг. Является ли импорт племенных животных в страну эффективным? Если суточная прибавка в весе у животных породы Гольштейн-Фриз составляет 700-800 граммов, породы Симменталь - 1200 граммов, Абердин-Ангус - 1000-1500 граммов, Шароле - 1000 граммов, Швиц - 800-1000 граммов, то суточная прибавка массы у местных пород составляет 500 граммов. Выход мяса у быков породы Гольштейн-Фриз составляет 40-52%, у Симменталь - 64,6-69,8%, Швиц - 50-60%, Шароле - 60-70%, Абердин-Ангус - 67%. Выход мяса у местного крупного рогатого скота при высокой массе составляет 47,1% у взрослых и 49,2% у молодых особей.

Племенные животные опережают местных животных и по молочной продуктивности. Дело в том, что у местных животных способность перерабатывать корм в молоко очень низкая. В течение года у коров породы Гольштейн-Фриз получают 7500-8000 литров молока, 4500-6000 литров – у симментальской коровы и 4000-4500 литров - у коров швицкой породы. Местные коровы производят всего 1500-2000 литров молока в год. Проще говоря, в среднем, местные животные в период лактации производят около 5-6 литров молока в день. Племенные животные могут производить от 20 до 25 литров молока в день при хороших условиях питания и кормления. Местный мелкий рогатый скот также менее продуктивен, чем импортируемые животные. Так, выход шерсти от мелкого рогатого скота составляет 2,0-2,1 кг. Производительность шерсти импортируемых животных варьируется в пределах 2,5-6 кг в зависимости от породы. В среднем надои молока на период лактации у местных овец не превышают 35-60 литров. При том, что импортированный мелкий рогатый скот производит 250-400 литров молока в период лактации, т.е. за 200-220 дней. У местных овец выход мяса вследствие большой массы составляет 42,6% у взрослых особей и 46,7% для молодняка. Другими словами, в 2018 году выход мяса от местных 12-месячных баранов составлял 28 кг в живом весе и 13-14 кг для разделанной мясной туши. В зависимости от породы выход мяса у импортируемых 12-месячных животных составляет 35 кг для породы Асаф, 45 кг - для Лакауне, 50-55 кг – для Иле-де-Франсе, 50-55 кг - для Тексель, 55-60 кг – для Бонте, 50 кг – для Чарлис.