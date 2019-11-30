Нефть дорожает после резкого падения

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи на предстоящем на этой неделе заседании.

Министр нефти Ирака Тамир Габдан заявил в воскресенье, что нефтедобывающие страны рассматривают возможность снижения добычи дополнительно на 400 тыс. баррелей в сутки.

"Представители ОПЕК+ рассматривают точку зрения о дальнейшем уменьшении добычи, однако не столь существенном, как 1,2 млн баррелей в сутки, - заявил Габдан. - Такое сокращение обеспечит стабильность нефтяного рынка".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему составляет $61,24 за баррель, что на $0,75 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов снизилась на $2,78 (4,39%), до $60,49 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,91 (1,65%) - до $56,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $2,94 (5,06%), до $55,17 за баррель.

В ноябре Brent подорожала на 3,7%, WTI - 1,8%.

Резкое падение цен на нефть в пятницу последовало за сообщением Bloomberg о растущем недовольстве Саудовской Аравии невыполнением странами ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи.