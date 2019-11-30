МИД РФ: Урегулирование в Карабахе – один из внешнеполитических приоритетов России

«Россия продолжает играть активную роль в посреднических усилиях по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Содействие сторонам в нагорно-карабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, находится в центре внимания президента России», - отмечается в комментарии МИД РФ в связи с официальным визитом 2-3 декабря министра иностранных дел Сергея Лаврова в Азербайджан.

Российское внешнеполитическое ведомство исходит из того, что конфликт может быть решен исключительно политико-дипломатическими средствами, путем диалога между сторонами: «Будем и далее способствовать достижению урегулирования как в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по НКУ, так и в национальном качестве с учетом наших тесных отношений с Азербайджаном и Арменией».