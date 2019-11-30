В Милли Меджлисе рассмотрят роспуск парламента
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, в повестку которого входит один вопрос, передает Report.
Согласно информации, депутаты обсудят обращение представляющих партию «Ени Азербайджан» членов парламента к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о роспуске Милли Меджлиса.
Отметим, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан». На заседании было принято решение, согласно которому представляющим партию депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.