Северная Македония присоединилась к НАТО
Процедура утверждения протокола о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу завершена. Об этом в своем Twitter написал госсекретарь США Майкл Помпео.
«Рад сообщить, что США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО», — написал он.
До прошлого года вступление балканской страны в альянс блокировала Греция, поскольку добивалась переименования Республики Македония еще с момента провозглашения ее независимости в 1991 году. В начале февраля парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в альянс. Протокол о вступлении республики в НАТО также подписали страны - члены Североатлантического альянса.