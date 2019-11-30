Что обсудит Лавров в Баку

Сегодня начинается двухдневный официальный визит в Баку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Программа визита предусматривает встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с главой МИД республики Эльмаром Мамедъяровым, сообщает ТАСС.

"В ходе переговоров с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной проблематике, включая нагорно-карабахское урегулирование", - отметили в российском МИД.

Как сообщили в министерстве, стороны также планируют подписать план консультаций внешнеполитических ведомств России и Азербайджана на 2020 год.