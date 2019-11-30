Трамп поговорил с Нетаньяху об Иране

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых они обсудили Иран и другие двусторонние вопросы. Об этом сообщил в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

«Лидеры обсудили угрозу со стороны Ирана, а также другие двусторонние и региональные вопросы», — написал он.

Как говорится в сообщении пресс-службы, лидеры также затронули в своем разговоре другие «важные вопросы», как двусторонние, так и региональные.