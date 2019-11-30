Бакинское транспортное агентство предупреждает водителей...

Бакинское транспортное агентство предупреждает водителей в связи с наблюдаемым в Баку шквальным ветром, говорится в сообщении пресс-службы БТА.

Согласно информации, участники дорожного движения должны быть осторожны в связи с ветреной погодой.

«Просьба к пассажирам, находящимся на автобусных остановках, быть внимательными, не садиться и не сходить в транспортные средства в не предусмотренных для этого местах. Советуем водителям во время движения соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. В связи с погодными условиями усилен контроль на дорогах столицы и за инфраструктурой общественного транспорта. В случае необходимости просьба звонить на горячую линию «114», - сообщили в БТА.

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