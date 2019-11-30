Kapital Bank организовал международное мероприятие «DevDay in Baku’19» с участием IT-специалистов. Проект был проведен совместно с компанией IBM - мировым гигантом в сфере IT. В мероприятии приняли участие сотни слушателей, представляющих различные компании. В форуме участвовал и заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов. В качестве спикера выступил и поделился своим опытом директор департамента развития информационных систем Kapital Bank Фарид Самедов.

Мероприятие собрало специалистов по программному обеспечению, инженеров-программистов, UI/UX дизайнеров и других экспертов в области информационных технологий. Приглашенные эксперты из разных стран мира поделились с участниками своим опытом, а также рассказали о реализованных ими проектах.

Опытные эксперты представляли различные компании Азербайджана, Великобритании, Германии, Кореи, России и других стран. Помимо основных сессий, участники смогли присоединиться к презентациям одной из дополнительных сессий на тему «Development», «Microservices» и «Product Design».

«В настоящее время в Kapital Bank проводится комплексная работа в направлении развития информационных технологий. Для того, чтобы быть цифровым и инновационным банком, важно также иметь и мощный кадровый потенциал. В связи с этим в текущем году с целью создания интереса к этой сфере мы пригласили студентов принять участие в программе стажировки в области IT и в итоге приняли на работу десятки молодых людей. В 2020 году мы также продолжим работать в этом направлении и будем готовить новых профессиональных специалистов», – рассказал заместитель председателя правления, директор по информационным технологиям Kapital Bank Нахид Зейналов.

Отметим, что Kapital Bank традиционно каждый год проводит программу стажировки. В настоящее время в Kapital Bank можно пройти стажировку в сфере IT. Те, кто заинтересован в построении успешной карьеры, могут отправить свои резюме по адресу [email protected], указав в теме письма «İT Təcrübə».