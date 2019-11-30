Крупнейший в Баку и уже сданный для проживания жилой комплекс премиум-класс – Renessans Palace в преддверии нового года подготовил особенные возможности для своих клиентов. Начиная с 1 декабря в рамках кампании “Особенный новый год” клиентам, купившим квартиры в Renessans Palace будет представлена скидка до 10%, возможность 36 беспроцентной рассрочки или парковочное место в подарок.

«Особенный новый год» - отличная возможность для желающих приобрести квартиру премиум-класса. Кампания продлится до 10 января. Каждый желающий начать новый год с новыми желаниями может воспользоваться этими предложениями скидок и подарков от Renessans Palace.

Renessans Palace, построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги, и другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов двадцати подъездов и 1084 квартир. Высота квартир выше стандартных размеров и достигает 3,35 метров. На каждом этаже находится не более 4 квартир, а в каждом подъезде для удобства жителей функционируют 3 скоростных лифта марки Mitsubishi.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами 0125382977, 0507158888.