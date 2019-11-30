Теперь Братислава: очередные переговоры Мамедъярова и Мнацаканяна обновлено
Проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении 4 декабря в столице Словакии Братиславе подтвердили и в МИД Азербайджана.
Как говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна предусмотрена при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках 26-го министериала ОБСЕ.
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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу 4 декабря в Братиславе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Армении.
"4 декабря в Братиславе на полях 26-го саммита глав МИД стран-участниц ОБСЕ при участии и посредничестве сопредседателей Минской группы планируется встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова", - заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.