Саакашвили назвал свой отъезд из Грузии ошибкой

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили покинул свою страну не из-за страха оказаться за решеткой. С таким заявлением бывший глава Грузии выступил в эфире телеканала Mtavari.

«Ушел не из-за боязни сесть в тюрьму», — сказал грузинский политик, по словам которого, решение покинуть Грузию было вызвано его собственной усталостью от работы и усталостью людей от его деятельности. Политик считает, что таким образом он «дал всем отдохнуть».

При этом Саакашвили жалеет о своем поступке. Он отметил, что «оставить свою страну — это самый худший выход».

Михаил Саакашвили занимал должность президента Грузии с 2004 по 2013 год. Он покинул страну после поражения на выборах главы государства и приехал в Украину. В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов. Правоохранительные органы возбудили против него несколько уголовных дел.