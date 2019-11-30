Очистка воды ультрафиолетом является эффективным и удобным способом, поскольку обладает очень важным качеством – в процессе очистки не происходит изменение химических и физических характеристик воды. По сравнению с остальными методами водоподготовки и водоочистки у ультрафиолетовых установок дезинфекции воды имеется несколько существенных преимуществ:

Но стоит заметить, что только некоторая часть ультрафиолетового излучения, которая находится в диапазоне 200-350 нанометров, обладает обеззараживающим (бактерицидным) эффектом.

Таким параметрами ультрафиолетового излучения, обладает системы компании Atlantium производства Израиль.

Atlantium представляет новое поколение ультрафиолетовых дезинфицирующих устройств.

Компания Atlantium, была основана в 2000 году в Израиле. Оборудование компании Atlantium является новым поколением в сфере ультрафиолетового обеззараживания воды. Система имеет 64 патента и соответствует стандартам EPA.

При дезинфекции система уничтожает 99,99% вирусов и бактерий, которые содержаться в воде. Уникальность системы заключается в том, что она является единственной системой, которая уничтожает вирусы аденовирус.

Применение системы обеззараживании Atlantium на рыбных фермах по выращиванию рыбы и морепродуктов приносит большую пользу. Чтобы исключить заболевания высокой скученность рыб в садках применяется антибиотики, которые портят вкусовые качества рыбы. Но даже в большинстве случаев использование антибиотиков не помогает решить проблему и это приводит к гибели всего выводка.

На рыбных фермах, где применяются системы Atlantium, гарантируется дезинфекция воды и исключение заболеваний рыб. УФ системы аккредитованы и утверждены в соответствии с высочайшими нормативными стандартами (EPA, FDA, NVI, PMO).