Уникальная технология очистки воды от Suyum Az Фото
Очистка воды ультрафиолетом является эффективным и удобным способом, поскольку обладает очень важным качеством – в процессе очистки не происходит изменение химических и физических характеристик воды. По сравнению с остальными методами водоподготовки и водоочистки у ультрафиолетовых установок дезинфекции воды имеется несколько существенных преимуществ:
- Универсальность и эффективность уничтожения вредных микроорганизмов, находящихся в воде.
- Абсолютная экологическая безопасность для здоровья и жизни людей.
- Минимальные расходы, требующиеся на монтаж установки и ее последующую эксплуатацию.
- Простота и удобство использования и обслуживания.
Но стоит заметить, что только некоторая часть ультрафиолетового излучения, которая находится в диапазоне 200-350 нанометров, обладает обеззараживающим (бактерицидным) эффектом.
Таким параметрами ультрафиолетового излучения, обладает системы компании Atlantium производства Израиль.
Atlantium представляет новое поколение ультрафиолетовых дезинфицирующих устройств.
Компания Atlantium, была основана в 2000 году в Израиле. Оборудование компании Atlantium является новым поколением в сфере ультрафиолетового обеззараживания воды. Система имеет 64 патента и соответствует стандартам EPA.
При дезинфекции система уничтожает 99,99% вирусов и бактерий, которые содержаться в воде. Уникальность системы заключается в том, что она является единственной системой, которая уничтожает вирусы аденовирус.
Применение системы обеззараживании Atlantium на рыбных фермах по выращиванию рыбы и морепродуктов приносит большую пользу. Чтобы исключить заболевания высокой скученность рыб в садках применяется антибиотики, которые портят вкусовые качества рыбы. Но даже в большинстве случаев использование антибиотиков не помогает решить проблему и это приводит к гибели всего выводка.
На рыбных фермах, где применяются системы Atlantium, гарантируется дезинфекция воды и исключение заболеваний рыб. УФ системы аккредитованы и утверждены в соответствии с высочайшими нормативными стандартами (EPA, FDA, NVI, PMO).
Так же системы, предлагаемые компанией Atlantium, широко используются в следующих областях:
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Косметологическая промышленность
- Гидроэлектростанции
- Обеззараживание балластных вод
- Муниципальная дезинфекция воды
Suyum Az является эксклюзивным дилером компании Atlantium в Азербайджане.
Чтобы больше узнать об инновационных технологиях, предлагаемых компанией в области водоподготовки и водоочистки, можете посетить сайт Suyum Az (www.suyum.az), или связаться по нижеуказанными контактными номерами.
Адрес: Самед Вургун 86
Тел.: +99412 597 10 13
Моб.: +99450 999 10 13
Э-Адрес.: www.suyum.az
Почта.: [email protected]