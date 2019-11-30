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Обновлять принадлежности для дома перед Новым годом является давней традицией. К сожалению, дополнительные расходы перед праздником не дают возможности следовать этой традиции. Но, правильно спланировав семейный бюджет и распределив расходы заранее, каждый сможет сэкономить и в то же время позволить себе желаемый подарок к празднику.

В этой статье Haqqin.az подобрал способы экономии затрат при покупке бытовой техники. Кстати, до 15 декабря в Kontakt Home, купив любой товар от бренда Samsung, оплату можно начать со следующего года (вернее, через 50 дней). Благодаря этой кампании вы сможете обновить принадлежности для дома в преддверии Нового года, не перегружая себя материальными заботами. Да еще цену товара можно разделить на 18 месяцев. Если новая стиралка, холодильник или телевизор все равно нужны для дома – тогда почему бы не порадовать себя и близких покупкой именно к празднику? Не отвлекаясь от темы, поговорим о способах экономии.

При покупке принадлежностей для дома, сперва обратите внимание на то, как долго он вам прослужит. Если покупаете ценный товар для дома, то, находясь в магазине, задайте себе вопрос: «А как долго он мне прослужит?». Предмет быта, которым мы пользуемся ежедневно, должен прослужить своему хозяину долго и стоить своих денег. С этой точки зрения, экономия - это также правильно выбранная стиралка. Хорошая стиральная машина должна быть добротной и обеспечивать бережную стирку белья. Основное преимущество стиральной машины Samsung заключается в том, что в ней вещи легко отстирываются без повреждений. За счет нее вещи остаются опрятными в течение долгого времени, другими словами, нет необходимости покупать новую одежду. Керамический нагреватель этой стиралки не образует накипь, а это означает, что за счет него она долго будет служить своему хозяину. Специальная двухступенчатая система защиты предотвращает риск протекания. То есть проблемы с затоплениями между вами и вашими соседями не будет.

Стиральную машину Samsung Aegis можно купить наличными со скидкой в 50 манатов или в рассрочку, без процентов за 34 манатов в месяц, на 18 месяцев. Цените свое время Меньше всего в жизни мы экономим свое время. Хотя потерянные деньги можно как-нибудь вернуть, а потерянное время никогда. Если можно сэкономить время на уборку, почему бы не использовать эту возможность? Например, этот пылесос от Samsung обладает функцией мощного всасывания. Благодаря пылесборнику с двумя отдельными камерами и мощности 350 ВТ время, потраченное на уборку дома можно сэкономить в 2 раза. Один из основных недостатков обычных пылесосов — необходимость постоянно покупать сменные мешки для сбора пыли. Он избавит вас от этой необходимости. Достаточно нажать на кнопку, извлечь пылесборник и опустошить содержимое из контейнера. Пылесос Samsung не только способен убрать дом, но и создает чистый воздух в пространстве за счет специального фильтра.

Этот пылесос в Kontakt Home можно купить наличными со скидкой в 30 манатов или в рассрочку, БЕЗ ПРОЦЕНТОВ всего за 9 манатов в месяц на 18 месяцев. Не экономьте на личном отдыхе Поговорили про экономию, но человек не должен экономить на своем отдыхе. Большинство из нас, особенно зимой, отдыхают перед телевизором. Только представьте: большой монитор, любимое ТВ шоу, жареные каштаны… Чтобы создать такую идеальную обстановку не хватает только 43 дюймового Смарт телевизора. На этом экране возможно наслаждаться любимыми ТВ шоу 4К HD качестве. Качество изображения на этом ТВ настолько высоко, что человеческому глазу трудно отличить реальное изображение от цифрового. С помощью универсального пульта, управлять Смарт меню очень удобно.